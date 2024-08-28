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Bursa’da orman yangını! Alevlere Müdahale sürüyor

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 00:39 Güncelleme: 28.08.2024 00:43
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Bursa’da orman yangını! Alevlere Müdahale sürüyor

Orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez Bursa'da yangın çıktı. İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken İznik Cumhuriyet Savcılığının yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Bölgede 85 araç ve 302 personel alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

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