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Çocukların attığı torpil evi yaktı! Kullanılmaz hale geldi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:05 Güncelleme: 28.08.2024 12:10
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Çocukların attığı torpil evi yaktı! Kullanılmaz hale geldi

Amasya'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında, tek katlı metruk ev yandı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz duruma geldi.

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