30 Ağustos Cuma günü eczaneler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları açık mı? İşte nöbetçi eczaneler...

Eczaneler Çalışıyor Mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu yıl Cuma günü ülke genelindeki eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde, eczaneler yalnızca nöbetçi eczaneler olarak bilinen belirli eczaneler tarafından hizmet verilecek. Alışveriş merkezlerinde bulunan eczaneler de dahil olmak üzere, tüm eczaneler bölgedeki nöbet çizelgelerine göre açık olacak. Nöbetçi eczanelerin listesi ve çalışma saatleri, ilgili eczacı odalarının web siteleri veya sağlık kurumlarının bilgilendirme panolarından öğrenilebilir.