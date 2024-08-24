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Erzincan'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 14:17 Güncelleme: 24.08.2024 15:13
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Erzincan’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

Erzincan'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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