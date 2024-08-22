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Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi teşekkür için Büyükelçilikte!

Giriş: 22.08.2024 10:43 Güncelleme: 22.08.2024 10:59
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Alıkonulan Türk insani yardım görevlisi teşekkür için Büyükelçilikte!

Madagaskar’da 56 saat alıkonulan Gönüllü Vesileler Derneği Başkanı Ahmet Temel, serbest bırakılışının ardından başkent Antananarivo’daki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi İshak Ebrar Çubukçu, Temel’e, “Sizleri evinizde ağırlamaktan mutluyuz” dedi.

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