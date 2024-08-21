Manisa'da sokak ortasında öldüresiye dayak! 'Hamileyim' feryadı da cani adamı durduramadı
Manisa'da bir şahıs boşandıkları iddia edilen kadını sokak ortasında tekme, yumruk ve demir sopa ile öldüresiye dövdü. Dayak yiyen kadının "Hamileyim" çığlıkları da adamı durdurmazken, saldırı sırasında kutsal değerlere de küfür etti.
Manisa'da bir şahıs sokak ortasında bir kadını demirle dövdü.
Cani adam daha önce boşandıkları ve tekrar görüşmeye başladıkları iddia edilen kadını tekme ve yumruklarla yere düşürdü.
KADIN 'HAMİLEYİM' DEDİ CANİ VURMAYA DEVAM ETTİ
Çevredekilerin bakışları arasında saldırmaya devam eden şahıs, kadının "hamileyim" çığlıklarına rağmen durmadı.
KUTSAL DEĞERLERE KÜFÜR
Demir sopayla kadına saldırmaya devam eden cani Allah'a da küfretti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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