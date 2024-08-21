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İstanbul Boğazı'nda tekne faciası! 1 kişi kayboldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 01:26 Güncelleme: 21.08.2024 01:42
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İstanbul Boğazı’nda tekne faciası! 1 kişi kayboldu

İstanbul Boğazı'nda panik dolu anlar yaşandı. Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı. Teknedeki 3 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Boğazı'nda alabora olan tekne battı. Sarıyer açıklarındaki tekne henüz bilinmeyen bir şekilde alabora olarak battı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında alabora olan tekne battı.

İstanbul Boğazı'nda tekne battı!İstanbul Boğazı'nda tekne battı!

Teknede bulunan 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı.

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