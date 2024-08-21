Ankara'da başladı Bolu'ya sıçradı! Ekipler seferber oldu | Yangının çıkış nedeni belli oldu
Ankara Kızılcahamam'da otluk bölgede başlayan yangın Bolu Gerede'deki ormana da sıçradı. Ekipler alevleri söndürmek için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının ilk belirlemelere göre insan kaynaklı çıktığını açıkladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir. Tedbir amaçlı 65 vatandaşımız tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.
YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Ankara Valisi Vasip Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili değerlendirmede bulundu. Vali Şahin, "Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor." dedi.
MSB: ANKARA, İZMİR VE AFYON'DA 7 HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'nın Kızılcahamam, Afyon'un Sandıklı ve İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınları için toplam 7 helikopter görevlendirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyon, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait; 3 helikopter ile Afyon'un Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi" denildi.
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