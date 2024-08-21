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Ankara'da başladı Bolu'ya sıçradı! Ekipler seferber oldu

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 15:23 Güncelleme: 21.08.2024 15:55
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Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Ekipler seferber oldu

Ankara Kızılcahamam'da otluk bölgede başlayan yangın Bolu Gerede'deki ormana da sıçradı. Ekipler alevleri söndürmek için bölgede yoğun bir çalışma başlattı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.



BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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