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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Marmara Depremi paylaşımı: 25 yıl geçse de acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz

Giriş: 17.08.2024 10:36 Güncelleme: 17.08.2024 11:01
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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Marmara Depremi paylaşımı: 25 yıl geçse de acısını ve hüznünü yüreklerimizde hala hissediyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos Marmara depreminin 25. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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