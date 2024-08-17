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Otomobil park halindeki araca çarptı! 3 kişi yaralandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 09:19 Güncelleme: 17.08.2024 09:26
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Otomobil park halindeki araca çarptı! 3 kişi yaralandı

Çorum'da Muhsin K. yönetimindeki 06 DEU 838 plakalı otomobil, park halindeki bir ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen ticari araç, kaldırımda bekleyen bir kişiye vurdu. Kazaya karışan kişilerin aynı nişan töreninden döndüğü öğrenildi.

Muhsin K. (39) idaresindeki 06 DEU 838 plakalı otomobil, Gazi Caddesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi önünde park halinde bulunan 06 BBY 990 plakalı hafif ticari araca çarptı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari araç da yol kenarındaki yayaya çarptı.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaya Ömer Ç. (44), özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden bir kareOlay yerinden bir kare


Otomobilde sıkışan sürücü ile Lokman D. (38), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan 3 kişinin aynı nişan töreninden döndükleri öğrenildi.

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