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Yozgat'ta vahşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 15:53
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Yozgat’ta vahşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.

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