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Ticaret bakanlığı: Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen 2 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 09:08
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Ticaret bakanlığı: Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen 2 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerince Taşucu ve Çeşme limanlarında düzenlenen 2 ayrı operasyonda 1 milyon 681 bin captogon hap ve 40 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

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