Engelli anne ve oğlu çöp evden kurtuldu

Çöp ev

ANNE VE OĞLUNA EVDE BAKIM VE SICAK YEMEK HİZMETİ

Kısa sürede ailenin evini temizleyen ekipler, ailenin yaşamını rahatça sürdürebilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne evde bakım ve sıcak yemek hizmeti için başvurusunu da oluşturdu. Anne ve oğlu ikametlerinin tamamen temizlenmesi sonrasında Düzce Belediyesi tarafından düzenli olarak ziyaret edilecek, temizlik, bakım ve yemek hizmeti sağlanacak.