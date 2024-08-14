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İzmir'de orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 01:27
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İzmir’de orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Çanakkale, Manisa ve Adana'nın ardından bir yangında İzmir'de çıktı. Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında ihbar üzerinde olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere müdahale sürüyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 21.39 sıralarında Yamanlar Dağı'nda meydana geldi.

İzmir'de Karşıyaka'da orman yangını çıktı.İzmir'de Karşıyaka'da orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan orman yangını ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesini sürdüğü öğrenildi.

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