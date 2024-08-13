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Otobüs kazaları 5 yılda yüzde 67 arttı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 14:55 Güncelleme: 13.08.2024 15:06
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Otobüs kazaları 5 yılda yüzde 67 arttı

Şehirler arası yolcu otobüs kazaları son 5 yılda daha da arttı. Kazaların oluş şekli dikkat çekti. Kazaya sebep olan türlerin başında yoldan çıkma yer aldı.

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