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Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 19:37 Güncelleme: 13.08.2024 19:43
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Çanakkale’de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yeşil vatanı korumak için mücadeleler devam ederken bir yangın haberi de Çanakkale'den geldi. Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yurdun birçok noktasında yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir yangın çıktı. Alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı.Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyü yakınlarında ziraat ve ormanlık alanda saat 16.40 sıralarında yangın başladı.

Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler 16.48'de yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı.Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına havadan 4 uçak, 4 helikopter karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz-su ikmal aracı, 3 dozer, 3 treyler ve 104 personelle kontrol altına almak için müdahale başladı.

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