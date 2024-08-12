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Antalya'nın gözdesi Phaselis'te çöp tepkisi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 13:48 Güncelleme: 12.08.2024 14:01
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Antalya’nın gözdesi Phaselis’te çöp tepkisi

ANTALYA'nın gözdesi ve rağbet gören sahillerinden, antik kentiyle de ünlü Phaselis'teki ziyaretçilerin ardında bıraktıkları çöp yığınları, tepki çekti. Sahile bırakılan çöp yığınlarını görüntüleyen bölge vatandaşı Rabia Albay Baltacıoğlu, "Ne yazık ki ören yeri diye vandal insanlar bu hale getirmiş" dedi

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