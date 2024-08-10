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İzmir ve Manisa'da orman yangını! Ekiplerden yoğun müdahale...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.08.2024 17:21
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İzmir ve Manisa’da orman yangını! Ekiplerden yoğun müdahale...

İzmir'in Urla ve Manisa'nın Salihli ilçesindeki otlukta çıkan yangın, ormana da sıçradı. Olay yerine ulaşan ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte detaylar...

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