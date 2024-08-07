Aydın ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Vali Canbolat'tan ilk açıklama
Son dönemlerde orman yangınları ile mücadele titizlikle devam ederken bu kez alevlerin adresi Muğla ve Aydın oldu. Muğla Milas ilçesi ve Aydın'ın Germencik ilçesi ve Söke Argavlı Mahallesi sınırlarındaki yangın ekipleri harekete geçirdi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğü ve Aydın'daki yangının ise yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Öte yandan yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri de tahliye edildi. 2 ilde çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat Söke Argavlı Mahallesi’nde etkili olan orman yangına ilişkin yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisi ile yangının hızla yayıldığını, İzmir, Manisa ve Denizli’den takviye ekiplerin yolda olduğunu belirtip, “İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz” dedi.
Muğla Milas ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesi devam ederken bir diğer yangın da Aydın'ın Germencik ilçesinde çıktı.
MİLAS'TA ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Saat 15.15 sıralarında Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri sevk edildi.
Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
AYDIN'DA ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI
Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler bazı yerleşim yerlerine ulaştı.
ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları içerisindeki ziraat ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.
İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi. İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
GİRİŞ TRAFİĞE KAPATILACAK
Yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatılacağı, ulaşımın eski yoldan sağlanacağı öğrenildi.
AYDIN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA
Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bugün yangın 14.20 saatlerinde başladı. Germencik Gümüşköy tarafından başlayıp Söke Argavlı mevkiine ulaştı. Yangın hızla yayılmaya devam ediyor. Tabi bölgede rüzgarın etkisi de var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." dedi.
Vali Canbolat, Orman Bölge Müdürlüğünden 50 araç, 220 personel, Jandarmadan 9 asayiş ve trafik timi 72 personel, büyükşehir belediyesinden 30 araç 120 personel, emniyetinden 25 personel, sağlık müdürlüğünden de 5 araç 25 personel ile ilk andan itibaren olaya müdahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:
2 EV VE BİR RESTORAN TAHLİYE EDİLDİ
"Gerekli tedbirler alındı ve müdahale ediyoruz. Amacımız yangını kısa zamanda kontrol altına almak. Havadan da 9 helikopter ve 9 uçak müdahale ediyor. Ayrıca polisimizin 5 tane TOMA'sı bölgeye intikal etti. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Yangın 2 metruk eve sirayet etti. Tedbiren iki evi ve bir restorandaki insanları tahliye ettik. Ayrıca İzmir, Manisa ve Denizli'den takviye ekipler istedik, yoldalar geliyorlar. Toplamda 250 dönüm alanda yangının etkili olduğunu biliyoruz. Ayrıca otobanda da yangına müdahale edecek araçların rahat gelmesi için Söke istikametinden trafiğe kapattık. Sadece yangına müdahale edecek araçları alıyoruz. Arkadaşlarımız yangına canla başla müdahale ediyor. İnşallah kısa zamanda bir sonuç alalım diye uğraşıyoruz."
KAYMAKAM YANGIN BÖLGESİNDE
Bölgede gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını ifade eden Söke Kaymakamı Ali Akça "Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy Mahallesi'nden başlayan yangın yüksek gerilim hatlarını takip ederek Argavlı Mahallemize ulaştı. Gerek orman teşkilatına bağlı uçaklar, helikopterler, arazözler gerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları, yine emniyetimize bağlı TOMA'lar ile müdahale ediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:
"Yangının ilk başlama saati öğleden sonra 14.30 civarları oldu. Şuan alevler bir binaya sıçradı yine bir ağıla sıçrama oldu. Kısmi bir yanma var oralarda. En son Argavlı'nın üstünden yangın devam ediyor. Arkadaşlar canla başla yangına müdahale ediyor. Argavlı Mahallesi için çok korktuk ama evlere sıçramaması için bir diziliş yapıldı.
"YERLEŞİM YERLERİ TEHDİDİ ORTADAN KALKTI"
Şuan Argavlı'daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz fakat Söke'ye doğru gerilim hatalarının devamıyla beraber yangın devam etmekte ve kontrol altına alma çalışmaları sürdürülmekte. Bununla birlikte trafik tedbirlerini de aldık. İtfaiye araçlarının veya yangını söndürmeye gelen diğer araçlara engel teşkil edilmemesi için. Yüksek gerilim hatlarından dolayı bölgede elektrik kesintisi yaptırıldı ama ilk başlarda tabi o atlaya atlaya geldiği için yangın seri bir vaziyette ilerledi."
"KÖYÜMÜZÜN ÜZERİ TAMAMEN YANDI"
Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerin evlerin sınırından döndürüldüğünü ifade eden Argavlı Mahalle Muhtarı Özcan Kül ise "Valla şu anda büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Şükürler olsun ki evleri kurtardık. Yangın kuzeydoğudan başladı, köyümüzün üzeri tamamen yandı. Tam evlere sıçrıyordu, kaymakamımıza bilgi verdim, destek istedim. " dedi ve şöyle devam etti:
"EKİPLER KÖYÜMÜZÜ KURTARDI"
"Büyük bir destek geldi. Evlerin sınırından kurtardık fakat birkaç hayvan damının otları yandı. Hayvan damları yandı. Şu anda yangın devam ediyor. Allah sonumuzu hayra getirsin. Alevler şu an Sazlı ve Burgaz mevkilerine doğru ilerliyor. Hava rüzgarlı. Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Şu an için can kaybı yok. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Destekleriyle köyümüzü kurtardık çok şükür" şeklinde konuştu.
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