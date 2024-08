Aydın ve Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Alevlerle mücadelede son durum ne?

Kaymakam Akça ʺŞuan Argavlı’daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz ʺ dedi.

"YERLEŞİM YERLERİ TEHDİDİ ORTADAN KALKTI"

Şuan Argavlı'daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz fakat Söke'ye doğru gerilim hatalarının devamıyla beraber yangın devam etmekte ve kontrol altına alma çalışmaları sürdürülmekte. Bununla birlikte trafik tedbirlerini de aldık. İtfaiye araçlarının veya yangını söndürmeye gelen diğer araçlara engel teşkil edilmemesi için. Yüksek gerilim hatlarından dolayı bölgede elektrik kesintisi yaptırıldı ama ilk başlarda tabi o atlaya atlaya geldiği için yangın seri bir vaziyette ilerledi."

"KÖYÜMÜZÜN ÜZERİ TAMAMEN YANDI"

Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerin evlerin sınırından döndürüldüğünü ifade eden Argavlı Mahalle Muhtarı Özcan Kül ise "Valla şu anda büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Şükürler olsun ki evleri kurtardık. Yangın kuzeydoğudan başladı, köyümüzün üzeri tamamen yandı. Tam evlere sıçrıyordu, kaymakamımıza bilgi verdim, destek istedim. " dedi ve şöyle devam etti:

"EKİPLER KÖYÜMÜZÜ KURTARDI"

"Büyük bir destek geldi. Evlerin sınırından kurtardık fakat birkaç hayvan damının otları yandı. Hayvan damları yandı. Şu anda yangın devam ediyor. Allah sonumuzu hayra getirsin. Alevler şu an Sazlı ve Burgaz mevkilerine doğru ilerliyor. Hava rüzgarlı. Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Şu an için can kaybı yok. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Destekleriyle köyümüzü kurtardık çok şükür" şeklinde konuştu.