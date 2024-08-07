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Aydın ve Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Alevlerle mücadelede son durum ne?

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 19:11 Güncelleme: 07.08.2024 19:46
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Aydın ve Muğla’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale | Alevlerle mücadelede son durum ne?

Son dönemlerde orman yangınları ile mücadele titizlikle devam ederken bu kez alevlerin adresi Muğla ve Aydın oldu. Muğla Milas ilçesi ve Aydın'ın Germencik ilçesi ve Söke Argavlı Mahallesi sınırlarındaki yangın ekipleri harekete geçirdi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğü ve Aydın'daki yangının ise yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Öte yandan yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri de tahliye edildi. 2 ilde çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Aydın'daki yangına ilişkin Söke Kaymakamı Ali Akça, yaptığı açıklamada "Şuan Argavlı’daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz fakat Söke’ye doğru gerilim hatalarının devamıyla beraber yangın devam etmekte ve kontrol altına alma çalışmaları sürdürülmekte." şeklinde konuştu.

Muğla Milas ilçesinde başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesi devam ederken bir diğer yangın da Aydın'ın Germencik ilçesinde çıktı.

MİLAS'TA ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Saat 15.15 sıralarında Milas-Ören arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve hava ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen ve ormanlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

AYDIN'DA ALEVLER YERLEŞİM YERİNE ULAŞTI

Aydın'ın Germencik ilçesi ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları arasında zirai alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler bazı yerleşim yerlerine ulaştı.

ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşköy mevkii ile Söke Argavlı Mahallesi sınırları içerisindeki ziraat ve makilik alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte ormanlık alana geçti.

Aydın'daki yangında alevler yerleşim yerlerine sıçradı. Aydın'daki yangında alevler yerleşim yerlerine sıçradı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, 7 helikopter ve 8 uçak ile alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Yerleşim yerleri bölgesinde ekiplerin alevlerle mücadelesinin de sürdüğü belirtildi.

İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edildi. İş yerlerinde dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere müdahale sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere müdahale sürüyor.

GİRİŞ TRAFİĞE KAPATILACAK

Yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatılacağı, ulaşımın eski yoldan sağlanacağı öğrenildi.

Söke Kaymakamı Akça “Arkadaşlarımız canla başla müdahale ediyor” dedi.Söke Kaymakamı Akça “Arkadaşlarımız canla başla müdahale ediyor” dedi.

KAYMAKAM YANGIN BÖLGESİNDE

Bölgede gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını ifade eden Söke Kaymakamı Ali Akça "Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy Mahallesi'nden başlayan yangın yüksek gerilim hatlarını takip ederek Argavlı Mahallemize ulaştı. Gerek orman teşkilatına bağlı uçaklar, helikopterler, arazözler gerek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları, yine emniyetimize bağlı TOMA'lar ile müdahale ediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"Yangının ilk başlama saati öğleden sonra 14.30 civarları oldu. Şuan alevler bir binaya sıçradı yine bir ağıla sıçrama oldu. Kısmi bir yanma var oralarda. En son Argavlı'nın üstünden yangın devam ediyor. Arkadaşlar canla başla yangına müdahale ediyor. Argavlı Mahallesi için çok korktuk ama evlere sıçramaması için bir diziliş yapıldı.

Kaymakam Akça ʺŞuan Argavlı’daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz ʺ dedi.Kaymakam Akça ʺŞuan Argavlı’daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz ʺ dedi.

"YERLEŞİM YERLERİ TEHDİDİ ORTADAN KALKTI"

Şuan Argavlı'daki yerleşim yerleri ile ilgili tehdit ortadan kalkmış diyebiliriz fakat Söke'ye doğru gerilim hatalarının devamıyla beraber yangın devam etmekte ve kontrol altına alma çalışmaları sürdürülmekte. Bununla birlikte trafik tedbirlerini de aldık. İtfaiye araçlarının veya yangını söndürmeye gelen diğer araçlara engel teşkil edilmemesi için. Yüksek gerilim hatlarından dolayı bölgede elektrik kesintisi yaptırıldı ama ilk başlarda tabi o atlaya atlaya geldiği için yangın seri bir vaziyette ilerledi."

"KÖYÜMÜZÜN ÜZERİ TAMAMEN YANDI"

Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerin evlerin sınırından döndürüldüğünü ifade eden Argavlı Mahalle Muhtarı Özcan Kül ise "Valla şu anda büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Şükürler olsun ki evleri kurtardık. Yangın kuzeydoğudan başladı, köyümüzün üzeri tamamen yandı. Tam evlere sıçrıyordu, kaymakamımıza bilgi verdim, destek istedim. " dedi ve şöyle devam etti:

"EKİPLER KÖYÜMÜZÜ KURTARDI"

"Büyük bir destek geldi. Evlerin sınırından kurtardık fakat birkaç hayvan damının otları yandı. Hayvan damları yandı. Şu anda yangın devam ediyor. Allah sonumuzu hayra getirsin. Alevler şu an Sazlı ve Burgaz mevkilerine doğru ilerliyor. Hava rüzgarlı. Rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Şu an için can kaybı yok. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Destekleriyle köyümüzü kurtardık çok şükür" şeklinde konuştu.

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