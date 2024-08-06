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Muhtaçlar için artık “Umut Var!”

Giriş: 06.08.2024 18:48 Güncelleme: 06.08.2024 19:10
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Muhtaçlar için artık Umut Var!

Umudunu yitirmek üzere olanlar için çıktılar yola ve bugüne kadar en az 100 bin ihtiyaç sahibinin derdine koştular. Onlar, Umut Var Derneği! Dernek gönüllüleri, 2021 yılından bu yana Türkiye ve Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki muhtaçların yanında olmayı sürdürüyor.

3 yıl önce kurulan Umut Var Derneği, "Sen Varsan, Umut Var!" sloganıyla yaptığı başarılı insani yardım çalışmalarıyla ulaştığı ülke sayısını hızla artırmayı sürdürüyor. Dernek; Ramazan çalışmalarından Kurban faaliyetlerine, su kuyusu açılışlarından gıda dağıtımlarına kadar birçok alanda gayret gösteriyor. Umut Var Derneği, bugüne kadar Türkiye dahil 10 farklı ülkede insani yardım çalışması gerçekleştirdi. Tüm bu çalışmalardan Türkiye, Somali, Madagaskar, Tanzanya, Uganda, Nijer, Nijerya, Kamerun, Çad ve Afganistan'da 100 bini aşkın mağdur ve mazlum istifade etti.

Başta Türkiye ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Umut Var'ın asıl gayesi ise, "Balık vermektense, balık tutmayı öğretmek!" Umut Var Derneği, Afrika ülkelerinde uyguladığı Süt Keçisi Projesi ile muhtaçların, kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağladı. Dernek, böylelikle hem insanların onurlu bir yaşam sürmelerini hedefledi hem de bölge ekonomisine katkı sunmuş oldu.

"Gördükçe dertlendik…"

Uzun zamandır dernek çalışmalarında bizzat bulunan ve yurt dışı çalışmalarına da dahil olan Umut Var Gönüllülerinden Yusuf Suratlı, "Gittikçe, gördükçe derdimiz katlandı; omuzlarımızdaki yük arttı" dedi ve tüm gönüllülük sürecini şöyle özetledi:

"İnsani yardım çalışmaları, uzun zamandır benim de dikkatimi çekiyordu. İhtiyaç sahiplerine gitmek, onlara milletimizin yardımlarını ulaştırmak gerçekten büyük bir onur vesilesi çünkü. Umut Var Derneği'ndeki arkadaşlar, sağ olsunlar bu gayreti çok ciddi bir şekilde sürdürüyorlar. Biz de uzaktan takip ediyorduk. Daha sonra bize de gitmek nasip oldu ve tüm bu çalışmaları bir gönüllü olarak yerinde gözlemleyebildik. Gittikçe, gördükçe derdimiz katlandı; omuzlarımızdaki yük arttı. Daha fazla insana bu iyiliği ulaştırmak için biz gönlümüzü ortaya koyduk. İnşallah hayırseverlerimizin destekleriyle bu güzellikler dalga dalga yayılacak tüm yeryüzüne; gayretimiz bu!"

Kurbanlar kesildi, su kuyuları açıldı, Türkiye unutulmadı!

Umut Var Derneği, tüm bu çalışmalarının yanı sıra yine bugüne kadar 2 bin büyükbaş ve 25 bin küçükbaş adak, akika, şükür ve vacip Kurban kesti. Madagaskar, Mali, Somali ve Çad'da ise toplamda 250 adet su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşıladı.

Dernek ayrıca yurt içinde de birçok alanda faaliyetler yürüttü. Türkiye'de özellikle acil yardıma odaklanan dernek; 2021 Manavgat yangınları, Kastamonu Bozkurt sel felaketi ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri gibi felaketlerde elini taşın altına koydu; burs verdi, erzak dağıtımları yaptı. Derneğin ayrıca Doğu Anadolu illerindeki dezavantajlı çocuklara yönelik kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımları da bulunuyor.

"Umut Var" demek için…

Umut Var Derneği'nin; su, yiyecek, barınma ve giyim gibi birçok alandaki faaliyetlerine destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklamaya "Ad, Soyad, Telefon No ve Faaliyet Adı" yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sağlayabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de derneğin web sitesinden çeşitli faaliyetlere destek olabiliyor. Dernekle ayrıca şu numara üzerinden bizzat iletişime geçilebiliyor: +90 507 818 86 88

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Muhtaçlar için artık Umut Var!Muhtaçlar için artık Umut Var! MUHTAÇLAR İÇİN ARTIK “UMUT VAR!”

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