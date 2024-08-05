Yalova’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor | Vali Kaya’dan ilk açıklama

Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.