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Yalova'da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor | Vali Kaya'dan ilk açıklama

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.08.2024 19:58 Güncelleme: 05.08.2024 20:00
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Yalova’da orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor | Vali Kaya’dan ilk açıklama

Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken Yalova Valisi Hülya Kaya yangına ilişkin "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekiplerin çalışması güçlükle sürüyor.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı.Yalova’nın Armutlu ilçesinde orman yangını çıktı.

VALİ KAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Hülya Kaya, gazetecilere, "Bir helikopterle devam eden çalışmalara ikinci helikopter takviye istendi. Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

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