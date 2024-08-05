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Aç kalan kurt ağıla girdi, 2 koyun telef oldu

İHA
Giriş: 05.08.2024 14:05
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Aç kalan kurt ağıla girdi, 2 koyun telef oldu

Nevşehir'de aç kalan kurt, girdiği ağıldaki 2 koyunu telef etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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