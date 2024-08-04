04 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Servis minibüsü devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

İHA
Giriş: 04.08.2024 16:14
ABONE OL

İstanbul Havalimanı yan yolunda seyir halindeki bir servis minibüsü bariyere çarparak yan yattı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör