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İsmail Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanına akın! İstanbul 'Gazze' için tek yürek...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 13:48 Güncelleme: 03.08.2024 13:58
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İsmail Haniye’nin vasiyetiyle Ayasofya meydanına akın! İstanbul ’Gazze’ için tek yürek...

Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya gelecek. Meydanda buluşacak STK’lar, şehadete eren ve İsrail zindanlarda tutulan kişiler için tek yürek olacak. İşte detaylar...

Sivil Toplum Kuruluşları, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin vasiyeti üzerine 3 Ağustos'ta Filistin'e destek amacıyla meydanlarda toplanıyor.

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Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen STK'lar ve gönüllüler Filistin'de yaşananların son bulması için Ayasofya Medyanı'nda Filistin halkına destek için buluşacak.

KAMUOYU DİRENİŞE GEÇTİ

7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar ve ardından devam eden soykırımla Filistin'de yaşanan işgal ve zulüm dünya gündeminde önemli bir yere taşındı. Dünya liderlerinin çoğu ve uluslararası kuruluşlar yaşananlara sessiz kalırken kamuoyu direnişe geçti.

HANİYE TÜM DÜNYAYI GÖSTERİ DÜZENLEMEYE ÇAĞIRMIŞTI

İran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan İsmail Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için uluslararası gün ilan ederek tüm dünya ülkelerini gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.

İSMAİL HANİYE'DEN "SON ÇAĞRI"

"Şehit İsmail Haniye'ye Sözümüz Var" diyerek çağrı yapılan buluşma öncesinde, #SonÇağrı ve #LastCall etiketiyle sosyal medyadan duyurular yapılacak. İsmail Haniye'den "Son Çağrı" buluşmasında dünya kamuoyuna birliktelik ve destek mesajı verilecek. Filistin halkının haklı direnişine destek amacıyla Ayasofya Meydanı'nda icra edilecek eylemde slogan ve marşlar ile İstanbul'un tek yürek olması bekleniyor.

7 EKİM'DEN BUGÜNE NELER OLDU?

İsrail işgali altında olan Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'den bu yana saldırılar soykırım boyutunda devam etti. Geride kalan 300 günde ise dünyanın gözü önünde 40 bine yakın Filistinli şehit edildi, 91 bin kişi yaralandı. 10 bin Filistinli kayıp, 2 milyonun üzerinde Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Son saldırılarda çocuklarını ve torunlarını şehit veren Hamas Lideri İsmail Haniye de şehadete erenler arasında yer aldı.

Tarih : 3 Ağustos 2024, Cumartesi

Saat : 18.30

Yer : Ayasofya Meydanı

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