Siyonistlerin kuklası Instagram'dan sonra şimdi de Facebook! Sansür uygulayan META'dan geri adım! Diyanet'in o videosunu geri yüklediler
İşgalci İsrail'in dijital şubesi Instagram'ın İsmail Heniye'nin ölümü ile paylaşımları kısıtlaması sonrası Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi. Sabah saatlerinden beri kullanıcılar işgalci zihniyetinin yönettiği Instagram'a giremezken konuya ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu "Eksiklikler giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz" dedi. Bu gelişme sonrası META'ya bağlı Facebook da Haniye'ye ilişkin paylaşımlara kısıtlama getirdi. Siyonizmin dijital paltformu Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul’da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi. Skandal sansüre peş peşe tepkiler sonrası geri adım atan Facebook Diyanet'in videosunun yer aldığı paylaşımı yeniden yayına aldı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından siyonistlerin dijital şubesi Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.
ALTUN'UN PAYLAŞIMI SANSÜRLENDİ
31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden İsmail Heniye'nin ölümü ile ilgili bir taziye mesajı paylaşmış, ardından İnstagram bu paylaşıma erişim engeli getirmişti. Bunun üzerine Altun, X hesabından konuya dair yaptığı açıklamasında, "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullandı.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde siyosnist paltform Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken, engelin ne kadar süreceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
SAYAN: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının katalog suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz. Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz. Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun. Bunlar 'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
"KENDİLERİNİ UYARDIK ANCAK GEREKLİ KARŞILIĞI ALAMADIK"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmesine dair açıklamalarda bulunarak, kaynakları ülke dışında olan ancak Türkiye'de temsilcileri olan platformların uyması gereken bir mevzuat olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Uyarılara rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz bir çerçevemiz var, kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı alamadık. Bunun için erişim engeli getirdik. Kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman bizde bu erişim engelini kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.
"KANUNUMUZA UYMAYAN TARAFLARI YERİNE GETİRDİKLERİ ZAMAN BİZ DE GEREKLİ İŞLEMİ YAPARAK BU ERİŞİM YASAĞINI KALDIRMIŞ OLACAĞIZ"
Sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim kısıtlaması hakkında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bir hukuk ülkesi olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Ülkemizin koyduğu kurallar var, ülkemizin değerleri var hassasiyetleri var bu noktada kaynakları ülkemiz dışında olan ancak ülkemizde de temsilcileri bulunan ki tamamının temsilcisi var. Bazı sosyal medya platformları var biz bunlara bizim istediğimiz uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var kanunlar var yönetmelikler var mevzuatlar var. Zaman zaman bunlara uyulmasında gerekli yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz bu da bizim şu andaki en son bütün uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz bir çerçevemiz var o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları hassasiyetlerimizi kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak bu erişim yasağını kaldırmış olacağız." Diye konuştu.
Uraloğlu, hem hukuki kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmadığı takdirde gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Bu anlamda vatandaşımızın hissiyatını da doğru yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki yetkiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde size de aktardığım gibi net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli oradaki eksiklikler belli o eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız ama burası bir bağımsız bir ülke kanunları kuralları olan bir ülke herkesin de bu kanunlara bu kurallara uymasını istiyoruz net olarak." dedi.
FACEBOOK DİYANET'İN HESABININ PAYLAŞIMINI KALDIRIP KISITLADI
Bu gelişmeler sonrası siyonizmin aparatı META'ya ait olan Facebook da büyük bir kısıtlamaya imza attı. İşgalci zihniyetin kuklası haline gelen Facebook, Diyanet İleri Başkanlığı'nın canlı yayınladığı Şehit İsmail Haniye için İstanbul'da kılınan cenaze namazı videosunu kaldırdı ve Diyanet İleri Başkanlığı hesabına 1 ay yayın yasağı getirdi.
RAHATSIZ OLUP VİDEOYU KALDIRDILAR
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan yaptığı paylaşımda META'yı eleştirirken "Sözde özgürlükçü sosyal medya platformu Facebook Şehid İsmail Heniyye için İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camisinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Üstüne de sosyal medya hesabımıza 1 ay canlı yayın yasağı getirdi." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE HUKUKU YOK SAYAN ÇİFTE STANDARDINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"
Bir tepki de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi.
"META ŞİRKETİNİN TÜRKİYE'DE HUKUKU YOK SAYAN ÇİFTE STANDARDINI ASLA KABUL ETMİYORUZ"
Milletvekili Yayman, Meta'nın yürüttüğü uygulamaları asla kabul etmediklerini belirterek "Ulus aşırı dijital şirketlerin ülkelerin; hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Meta şirketinin Türkiye'de hukuku yok sayan çifte standardını asla kabul etmiyoruz. Bir taraftan kadına şiddet devam ederken, çocuk istismarı ve LGBT ile ilgili pek çok içerik paylaşılırken diğer yandan cinsiyetçilik, kadını yok sayan uygulamalar devam ederken bir taraftan da İsmail Haniye'nin ölümüyle ilgili bütün içeriklerin kaldırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Biz hükümet olarak sansüre, erişim engeline, yasaklamaya karşıyız ama ulus aşırı dijital şirketlerin de Türkiye'yi yok saymasını Türkiye'nin hukukunu yok saymasını ve paylaşılan içerikleri sansürlemesi bir çifte standarttır. İnstagram ve Meta şirketleri sansürden, yasaklamadan bahsederken aynı yasaklamayı ve sansürü kendilerinin yapması asla kabul edilemez. Biz dijital ağların özgürlük meydanı olarak şehirlerin ve toplumların agorası olarak kabul edilmesini istiyoruz. Bizim hukukumuzu yok sayan bizim yönetim yapımızı yok sayan bir çifte standart uygulamasını asla kabul etmiyoruz. İnstagram'ın ve Meta'nın yaptığı asla kabul edilemez. Ne Türkiye'nin değerlerine nede evrensel değerlere bağdaşan uygulamalar değildir. Dolayısıyla burada instagramın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini ve topluma mal olmuş insanların kalbinde yer alan İsmail Haniye ilgili yada bir milletin kahramanıyla ilgili paylaşımları yok sayması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
"BİZ HUKUK DIŞI KARARLARI ASLA KABUL ETMİYORUZ DOLAYISIYLA İNSTAGRAM'IN BU KARARI ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Siyonizm aparatı Meta şirketinin İsmail Haniye ilgili yapılan paylaşımlara izin vermemesinin ifade özgürlüğüyle örtüşmediğini belirten Milletvekili Yayman, "Biz hukukun işlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Erişim yasağıyla ilgili BTK'nın kararıdır. Türkiye bir hukuk devletidir, biz hukuk dışı kararları asla kabul etmiyoruz dolayısıyla İnstagram'ın bu kararı asla kabul edilemez. İnstagram'ı biz Türkiye'nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımlara sansürlemeye değil bunlara desteklemeye davet ediyoruz. Dijital Mecralar Komisyon Başkanı olarak İnstagram ve Meta'daki bu sansürü kınıyorum. Bu süreyle ilgili tutum BTK'nın bildiği ve Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızın kararıdır. Ben BTK'nın kararını destekliyorum" dedi.
GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDILAR!
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Facebook'un geri adım atarak Diyanet'in silinen videosunun geri yüklendiğini duyurdu. Orhan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Şehid İsmail Haniye ile ilgili sildiği mesajı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Facebook mesajı tekrar yayına alırken altına 'Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir.' şeklinde saçma sapan bir gerekçe yazdı. Sildikleri her mesajı ifşa etmeye devam."
"INSTAGRAM'I DEĞİL DE ÜLKEMİZİ SUÇLUYORLAR"
AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, işgalcilerin dijital şubesi Instagram'ın Haniye'ye ilişkin paylaşımlara sansür uygulayarak izin vermemesine ilişkin sert tepki gösterdi.
Ayvalı, paylaşımında, Hamas'a "terörist" imasında bulunan İmamoğlu'nun savunuculuğunu yapan CHP'li gazeteciye ""Filistin Özgür Olsun" diyorlar ama Filistin'in özgürlük mücadelesini terör, kahramanlarını terörist olarak yaftalıyorlar." şeklinde yanıt verdi.
Ayvalı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in en çok korktuğu İsmail Haniye'nin hain bir suikastle öldürülmesine tepki veren paylaşımları kaldıran Instagram'ı değil de ülkemizi sansürle suçluyorlar.
Önce siyonistlere selam çakan konuşmalar yapıyorlar. Sonrasında Siyonistlerden aldıkları aferine kamuoyundan tepki gelince yalandan kayıkçı kavgası veriyorlar. Sonra erdemden bahsediyorlar.
"İsrail'in katil bakanları neden bizden beklenti halinde?" diye düşünmeniz daha mantıklı olur. Size milli siyaset nedir öğretmeye devam edeceğiz."
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