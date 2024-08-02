Avcılar'da fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı
İstanbul Avcılar'da Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan yangın için 9 ilçeden itfaiye ekibi sevk edilirken alevlere müdahale devam ediyor.
Avcılar'da Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 22.10 sıralarında Avcılar'da bulunan Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının alevleri kilometrelerce öteden görüldü.
9 İLÇEDEN EKİP SEVK EDİLDİ
Yangının çıktığı bölgeye 9 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının alevleri geceyi aydınlatırken bölge havadan da görüntülendi.
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