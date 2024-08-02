Avcılar’da fabrika yangını! Alevler geceyi aydınlattı

Avcılar'da Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 22.10 sıralarında Avcılar'da bulunan Beysan Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının alevleri kilometrelerce öteden görüldü.