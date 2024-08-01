Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Vali Şıldak’tan açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak feci kazayla ilgili açıklama yaptı.

"BÜYÜK BİR ÜZÜNÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Tabi ben öncelikle Şanlıurfa'ya, vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek istiyorum. Böylesine üzüntü verici ve anlık bir sebepten dolayı meydana gelen kazanın sonuçları ağır oldu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafik hata affetmiyor ve 5 çocuğumuzu maalesef kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ben ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize ve şehrimize başsağlığı diliyorum. Biz de olay yerindeyiz. Hem vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek hem de buradaki çalışmaları koordine etmek üzere olay yerindeyiz. Burada bütün birimlerimiz, olayın vahametini gördük. Şimdi de buradan hastaneye geçip yaralılarımızla ilgileneceğiz."