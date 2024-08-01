Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Vali Şıldak'tan açıklama
Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil parka giden bir grup kalabalığın arasına daldı. Dehşet kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde incelemelerde bulunarak "Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafik hata affetmiyor ve 5 çocuğumuzu maalesef kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ben ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize ve şehrimize başsağlığı diliyorum." dedi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin parka giden kalabalığın arasına daldı. Yaşanan dehşette 5 çocuk can verdi.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı.
Kalabalığa çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobile de çarpan otomobil, yolun ortasında durdu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
5 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine giden ekipler, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 4'ü çocuk 6 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 çocuk daha hayatını kaybetti.
Ölü sayısının 5'e yükseldiği kazada tedavilerine devam edilen 2 yetişkin ile 1 çocuğun sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
VALİ ŞILDAK'TAN AÇIKLAMA
Kazanın yaşandığı bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Vali Şıldak, basın mensuplarına açıklama yaptı. Şıldak, "Bu akşam il merkezinde Eyyübiye ilçemiz sınırlarında, Akçakale yolu üzerinde maalesef elim bir trafik kazası yaşadık. Kaza seyir halindeki bir aracın bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle gerçekleşiyor. 21.30 sıralarında kaza vuku buluyor ve maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz." dedi.
Vali Şıldak'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"CUMHURİYET SAVCISI OLAY YERİNDE"
"Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle başsağlığı diliyorum. Maalesef bunlar çocuk yaşta vatandaşlarımız. Yaş tespiti yapılacak. 2 çocuğumuzu olay yerinde, 3 çocuğumuzu ise hastanede müdahale esnasında kaybettik. Yine 3 yaralımız var. İki yetişkin ve bir çocuk olmak üzere. Bunlardan da 1 yetişkin vatandaşımızın maalesef durumu ağır. Şu an onlar tedavi altında. Yol trafiğe kapalı. Trafik ekiplerimiz ve cumhuriyet savcımız olay yerinde. Olayın oluş sebebini ve bu konudaki sorumlulukları belirleyecekler.
"BÜYÜK BİR ÜZÜNÜ İÇERİSİNDEYİZ"
Tabi ben öncelikle Şanlıurfa'ya, vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek istiyorum. Böylesine üzüntü verici ve anlık bir sebepten dolayı meydana gelen kazanın sonuçları ağır oldu. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafik hata affetmiyor ve 5 çocuğumuzu maalesef kaybetmiş durumdayız. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ben ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize ve şehrimize başsağlığı diliyorum. Biz de olay yerindeyiz. Hem vatandaşlarımıza başsağlığı dilemek hem de buradaki çalışmaları koordine etmek üzere olay yerindeyiz. Burada bütün birimlerimiz, olayın vahametini gördük. Şimdi de buradan hastaneye geçip yaralılarımızla ilgileneceğiz."
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