Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı.

5 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine giden ekipler, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 4'ü çocuk 6 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 çocuk daha hayatını kaybetti.