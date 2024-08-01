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Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 01.08.2024 23:25 Güncelleme: 01.08.2024 23:33
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Şanlıurfa’da katliam gibi kaza! Araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil parka giden bir grup kalabalığın arasına daldı. Dehşet kazada 5 çocuk hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin parka giden kalabalığın arasına daldı. Yaşanan dehşette 5 çocuk can verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı.

Otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı.Otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı.

Kalabalığa çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobile de çarpan otomobil, yolun ortasında durdu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı.Otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı.

5 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine giden ekipler, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 4'ü çocuk 6 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 çocuk daha hayatını kaybetti.

Kazada 5 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.Kazada 5 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Ölü sayısının 5'e yükseldiği kazada tedavilerine devam edilen 2 yetişkin ile 1 çocuğun sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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