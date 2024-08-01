İstanbul’da on binlerce kişi Filistinli şehitler için yürüdü

"Babamın kanı Filistinli bir çocuğun kanından daha değerli değil"

Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür ise, "Gazze'de olanlar sadece izlenirken, Gazzeliler her sabah şehadete uyanıyorlar" dedi. Songür, Gazze'ye gönderilmesi planlanan Özgürlük Filosu ile ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İsmail Heniye'nin oğlu Abdusselam Heniye ile yaptıkları telefon görüşmesini anlattı. Yaroğlu, oğul Heniye'nin görüşmede, "Benim babamın kanı Filistinli herhangi bir çocuğun kanından daha değerli değildir. Mahsunuz, gözümüz yaşlı. Ancak asla ye'se kapılmıyoruz. Mücadeleden asla ve asla geri durmayacağız" dediğini aktardı.