Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevlere müdahale sürüyor

Bursa’da fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangın, 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.