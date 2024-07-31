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Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevlere müdahale sürüyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 31.07.2024 21:58 Güncelleme: 31.07.2024 21:59
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Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevlere müdahale sürüyor

Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kumaş üzerine geri dönüşüm yapılan fabrikada itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bursa’da fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyorBursa’da fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Yangın, 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa’da fabrika yangını çıktı.Bursa’da fabrika yangını çıktı.

FABRİKA ALEVLERE TESLİM

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kumaş üzerine geri dönüşüm yapan fabrika alevlere teslim olurken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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