Ankara'da korkunç olay! Abdüllatif Şener'in oğlu dehşet saçtı: Rehin aldığı anneannesini öldürdü
Başkentte akşam vakti kan donduran bir olay yaşandı. Eski maliye bakanı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine anneannesini evinde rehin aldı. Abullatif Şener'in ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırgan Bedirhan Şener rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener akşam saatlerinde dehşet saçtı.
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAVGADA ANNEANNESİNİ REHİN ALDI
Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.
SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi. Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü.
Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.
BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?
Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun olan Bedirhan Şener 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.
Bedirhan Şener Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak görev yaptı.
ABDULLATİF ŞENER KİMDİR?
Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954'te Sivas'ta doğdu. Şener, siyasetçi, ekonomist, maliyeci, akademisyen, TBMM milletvekili, eski başbakan yardımcısı, eski maliye bakanı ve Türkiye Partisinin kurucusudur.
58. Hükûmet ve 59. Hükûmet'te devlet bakanı ve başbakan yardımcısı, öncesinde 54. Hükûmet'te maliye bakanı, TBMM 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 21. Dönem Fazilet Partisi, 22. Dönem Ak Parti Sivas milletvekili olarak görev yaptı. En son 27. Dönem CHP Konyamilletvekili olarak görevini yapmıştır.
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