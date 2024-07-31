Ankara’da korkunç olay! Abdüllatif Şener’in oğlu dehşet saçtı: Rehin aldığı anneannesini öldürdü

Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

BEDİRHAN ŞENER KİMDİR?

Sivas İmam Hatip Lisesinden mezun olan Bedirhan Şener 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksekokulunda araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine Gazi Üniversitesinde Maliye Teorisi alanında doktora yaparak devam etti.

Bedirhan Şener Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığında gelirler kontrolörü olarak görev yaptı.