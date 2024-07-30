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İzmir Urla'da orman yangını! Evler tahliye edildi alevlerin nedeni ortaya çıktı | Vali Elban'dan ilk açıklama: 1 gözaltı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 21:19 Güncelleme: 31.07.2024 00:31
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İzmir Urla’da orman yangını! Evler tahliye edildi alevlerin nedeni ortaya çıktı | Vali Elban’dan ilk açıklama: 1 gözaltı var

Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 7 evin tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan alevlerin çıkış nedeninin bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım olduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, mangal kömürü üretim yeri sahibinin gözaltına alındığını belirterek "Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor." dedi. İşte detaylar...

Orman yangınları mücadele tüm hızıyla sürüyor ancak bununla birlikte orman yangını haberleri de gelmeye devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Urla’da orman yangını çıktı.Urla’da orman yangını çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangın, saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına müdahale sürüyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına müdahale sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

11 EV TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban: ʺYangın henüz kontrol altına alınabilmiş değilʺİzmir Valisi Süleyman Elban: ʺYangın henüz kontrol altına alınabilmiş değilʺ

VALİ ELBAN'DAN İLK AÇIKLAMA! ALEVLERİN SEBEBİ BELLİ OLDU

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.

7 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:

"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."

Urla'da çıkan yangının nedeni belli oldu.Urla'da çıkan yangının nedeni belli oldu.

'YERLEŞİM YERLERİ AÇISINDAN RİSK YOK'

Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir Valisi Süleyman Elban yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor." dedi. Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.

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