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İzmir Urla'da orman yangını! Evler tahliye edildi alevlere müdahale sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş: 30.07.2024 21:19 Güncelleme: 30.07.2024 21:43
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İzmir Urla’da orman yangını! Evler tahliye edildi alevlere müdahale sürüyor

Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildiği öğrenildi.

Orman yangınları mücadele tüm hızıyla sürüyor ancak bununla birlikte orman yangını haberleri de gelmeye devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Urla’da orman yangını çıktı.Urla’da orman yangını çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangın, saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına müdahale sürüyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına müdahale sürüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Urla’da orman yangını çıktı.Urla’da orman yangını çıktı.

11 EV TAHLİYE EDİLDİ

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

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