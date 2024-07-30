İzmir Urla'da orman yangını! Evler tahliye edildi alevlere müdahale sürüyor
Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildiği öğrenildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Yangın, saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
11 EV TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Öğretmen il içi 2. tayin sonuç sorgulama | İl içi öğretmen atamaları İSİM LİSTESİ PDF İNDİR! 2024 il içi 2. tayinleri ne zaman belli olacak?
- Tarım Kredi'de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Yaz tatiline +1 ay iddiası kesinleşti! Öğrenciler ve öğretmenler...
- 47 48 49 50 yaşa piyango gibi erken emeklilik! 1995 1999 2000 2005 SGK girişine kadın-erkek prim, gün hesabı...
- Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TÜİK enflasyon verisini hangi tarihte açıklayacak? Tahmin ne yönde?
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Canan Karatay’dan kilo kilo yağ verdirtecek yöntem! İşte 3’lü diyet reçetesi; Yemek sonrası…