İzmir Urla'da orman yangını! Alevler kısmen kontrol altında | Vali Süleyman Elban'dan ilk açıklama: Yangın neden çıktı?
Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. Öte yandan alevlerin çıkış nedeninin bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım olduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, mangal kömürü üretim yeri sahibinin gözaltına alındığını belirterek "Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor." dedi. İşte detaylar...
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Yangın, saat 16.37'de ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 12 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi ile müdahaleye başladı.
11 EV TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.
VALİ ELBAN'DAN İLK AÇIKLAMA! ALEVLERİN SEBEBİ BELLİ OLDU
İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.
7 EV TAHLİYE EDİLDİ
Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:
"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."
"YERLEŞİM YERLERİ AÇISINDAN RİSK YOK"
Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor." dedi. Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi.
Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.
SABAH SAATLERİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan gece boyunca yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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