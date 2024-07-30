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Bodrum'da hasta ve aile hekimi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! Fenalaşan doktor kalp krizi geçirdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 09:56
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Bodrum’da hasta ve aile hekimi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! Fenalaşan doktor kalp krizi geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ateş şikayeti nedeniyle aile sağlık merkezine gelen Engin S. (55) ile Dr. Mustafa Hürkal Tezvar arasında yaşanan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Karşılıklı darp olayının ardından fenalaşan Dr. Tezvar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

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