Bartın’da otomobilde kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti

İstasyonda çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dr. Arif Sururi Durkan'ın ilk otopsi raporunda direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Bu arada, Durukan'ın kalp krizi geçirdikten sonra akaryakıt istasyonu tabelasına vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.