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Muğla'nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 27.07.2024 13:44
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Muğla’nın Milas ilçesinde ikinci orman yangını çıktı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ikinci orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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