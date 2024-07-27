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İstanbul merkezli 8 ilde 750 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 12:43
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İstanbul merkezli 8 ilde 750 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da yediemin otoparklarındaki lüks otomobilleri, icra müdürlüklerinde hazırladıkları sahte belgelerle dışarı çıkararak satan 25 şüpheli İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. "Şifre 1" adı verilen operasyonda, yaklaşık 750 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilen şüpheliler arasında bir icra müdür yardımcısı, icra memurları ve zabıt katiplerinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında şebekenin para karşılığı üzerine 7 lüks otomobil kaydettirdiği öğrenilen bir çobanın da olduğu belirtilirken, bu yöntemle çalınan otomobiller arasında Reza Zarrab adına kayıtlı BMW marka bir otomobilinde bulunduğu öğrenildi.

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