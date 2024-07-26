İzmir’de ormanlık alanda yangın! Çandarlı-Denizköy yolu kapatıldı Kaymakamdan ilk açıklama | Yerleşim yerleri tehdit altında değil

Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral ʺTehdit altında olan bir yerleşim alanı yok.ʺ dedi.

"TEHDİT ALTINDA OLAN YERLEŞİM YERİ YOK"

Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi:

"Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor. Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."