İzmir’de ormanlık alanda yangın! Bir site tahliye edildi Çandarlı-Denizköy yolu kapatıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yaklaşık 15 dakika sonra, 14.35'te yapılan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.