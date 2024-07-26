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İzmir'de ormanlık alanda yangın! Bir site tahliye edildi Çandarlı-Denizköy yolu kapatıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 16:07 Güncelleme: 26.07.2024 16:41
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İzmir’de ormanlık alanda yangın! Bir site tahliye edildi Çandarlı-Denizköy yolu kapatıldı

Son dakika haberine göre İzmir Dikili'de ormanlık bölgede yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale başlarken, alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yayılan yangın nedeniyle Mavikent Sitesi tahliye edildi, Çandarlı-Denizköy Kara Yolu ise trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı.

Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yaklaşık 15 dakika sonra, 14.35'te yapılan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

İzmir Dikili'deki yangın öğle saatlerinde başladıİzmir Dikili'deki yangın öğle saatlerinde başladı

BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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