İstanbul’da imama oklu saldırı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırgan gözaltına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı.

Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.

GEREĞİ YAPILDI-23



İstanbul'un Bağcılar İlçesi Necaattin Cami'de dün öğlen saatlerinde Cami İmamı D.K.'yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan… pic.twitter.com/sBlv0xBksq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2024

Bakan Yerlikaya:

GEREĞİ YAPILDI-23

İstanbul'un Bağcılar İlçesi Necaattin Cami'de dün öğlen saatlerinde Cami İmamı D.K.'yı okla yaralayan şahsın M.G. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs "Kasten Yaralama" suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucu şüpheli şahsın cami içerisine girerek, imama hakarette bulunduğu, vatandaşlar tarafından camiden çıkartıldığı, bir müddet sonra elinde ok ve yay ile cami önüne geri gelerek camii çıkışında imam D.K. yı yaraladığı tespit edilmiştir.

Ayrıca M.G. isimli şüpheli şahsın "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Kasten Yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu tespit edilmiştir.

Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz❗️