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Bursa'da iki fabrikada yangın! Alevler yükseliyor

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 10:11 Güncelleme: 23.07.2024 10:40
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Bursa’da iki fabrikada yangın! Alevler yükseliyor

Son dakika haberi | Bursa'da bulunan kağıt ve elyaf üretimi yapan iki fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumanlar şehrin büyük bölümünden görüldü.

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