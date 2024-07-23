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Bitlis’te sahte rapor operasyonu: 17 araca el konuldu

İHA
Giriş: 23.07.2024 13:01
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından düzenlenen sahte sağlık raporu operasyonunda 22 kişi gözaltına alınırken, 17 araca ise el konuldu.

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