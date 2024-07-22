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SOM Investment ve Nordex Enerji arasında büyük rüzgar türbini anlaşması

Giriş: 22.07.2024 09:16
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SOM Investment ve Nordex Enerji arasında büyük rüzgar türbini anlaşması

Samet Koç’un liderliğini yaptığı SOM Investment iştiraki Solwie Energy ile birlikte enerji sektöründe önemli bir adım atarak Nordex Enerji ile Kayseri ve Balıkesir'de 5.1.h. modeliyle kurulmak üzere 5 adet N163/6.x 7 MW rüzgar türbini anlaşmasına imza attı. Yıl sonuna kadar hayata geçmesi beklenen projede yılda 100 milyon kWh enerji üretimi sağlanması hedefleniyor.

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