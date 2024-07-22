İHA'ları koruyacak buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Polis son anda engelledi | O anlar kamerada
Malatya'da İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çift hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştirmeleriyle gündeme gelmişti. 2 bilim insanına bir saldırı girişimi düzenlendi. İHA'lar ile ilgili dikkat çeken bir çalışmaya imza atan çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi. 2 kişinin yakalandığı olayda polisle zanlılar arasında yaşanan kovalamaca ise anbean kameraya yansıdı. Konuya ilişkin Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şüpheli şahsın alkollü olduğu ve gerekli cezai işlemleri uygulanarak aracın trafikten men edildiğini bildirildi.
Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi son anda polisler tarafından engellendi.
HAVA ARAÇLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ÇALIŞMA
İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çift daha önce hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştirmeleriyle gündeme gelmişti.
AKADEMİSYEN ÇİFTE 4 KİŞİ SALDIRDI
Bölgede özel araçları ile seyahat eden Kimya Mühendisi Doktor Yeliz Toptaş ile İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş'ın aracına aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak çifti durmaya zorladı.
Çarpma sonrası akademisyen çifte araçlarını sağa çekmelerini belirten 4 kişi, durdurdukları çiftin üzerine yürüdü.
KOVALAMACA KAMERADA!
Bu sırada olay yerinden geçmekte olan polis ekipleri hızla duruma müdahale etti. Zanlılardan 2'si olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaya müdahale eden trafik ekibi, diğer 2 zanlının kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ekiplerin kimlik talebi sonrası araçlarına binerek kaçan zanlıların görüntüleri araç kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin 1 saatlik ısrarlı takibi sonrasında Doğanşehir ilçesi sınırlarında yakalanan 2 zanlıdan birinin çok sayıda sabıka kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenirken, diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edildi.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Akademisyen çift polis merkezine giderek zanlılar hakkında şikayetçi olurken, çok sayıda sabıka kaydı ve aranması bulunan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Saldırı girişimine ilişkin Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şüpheli şahsın yapılan kontrollerde 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildiği ve trafik yönünden gerekli cezai işlemleri uygulanarak araç trafikten men edildiği belirtildi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/Ct2b5mmHOC— Malatya Emniyet Müdürlüğü 🇹🇷 (@malatyaemniyet) July 22, 2024
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasının tamamı şu şekilde:
"22.07.2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında, 'Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren akademisyen çifte yönelik saldırı girişimi polis tarafından engellendi' yönündeki haberler ile ilgili olarak yapılan araştırmalar neticesinde; 21.07.2024 günü Yeşilyurt İlçemiz Yakınca Mahallesinde meydana gelen maddi hasarlı kazada Müşteki M.T. isimli şahıs aracıyla seyir halindeyken 44 ACS 482 plaka sayılı araç sürücüsü ani manevra ile şerit değiştirerek maddi hasarlı kazaya sebebiyet vermiş, akabinde müşteki şahıs ile kısa süreli tartışma yaşanmıştır."
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
"Bu sırada devriye görevi yürüten trafik ekibimiz konuya müdahale ederek gerekli işlemleri yaptığı sırada, şüpheli şahıslar olaya konu 44 ACS 482 plaka sayılı araç ile olay mahalinden kaçmaya çalışmışlardır. Trafik ekibimiz söz konusu aracı fiziki takibe alarak şahısları yakalamıştır. Şüpheli şahsın yapılan kontrollerde 1.46 promil alkollü olduğunun anlaşılması üzerine trafik yönünden gerekli cezai işlemleri uygulanarak araç trafikten men edilmiştir."
UYUŞTURUCUDAN ARANMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
"Şüpheli A.L.E. isimli şahsın yapılan kontrollerde 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma' suçundan aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine şahıs Polis Merkezine intikal ettirilmiş, ayrıca 'Mala Zarar Verme-Kasten Yaralama- Hakaret' suçlarından gerekli yasal işlem yapılmıştır. Araç sürücüsünün yanında bulunan B.Ç. isimli şahsın 2019-2020 yılları arasında sözleşmeli askeri personel olarak görev yaptığı, sözleşme süresinin sona ermesi üzerine görevinden ayrıldığı tespit edilmiş, şahsın olaya müdahil olmaması ve hakkında şikayet bulunmaması üzerine herhangi bir adli işlem tesis edilmemiştir."
"Yakalanan şüpheli A.L.E. isimli şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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