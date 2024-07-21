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Gaziantep'te kadınların domates hasadı başladı

İHA
Giriş: 21.07.2024 16:13
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Gaziantep'te domates hasadı, kadın işçilerin yoğun mesaisiyle başladı. 45 dereceyi bulan sıcaklıklarda dahi büyük bir azimle çalışan kadınlar, günlük ortalama 750 kasa domates topluyor.

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