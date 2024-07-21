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Çeşme'de hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi... Hırsızlık anları kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 13:11 Güncelleme: 21.07.2024 13:11
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İzmir'in Çeşme ilçesinde elbise çalarken güvenlik kamerasına yakalanan Avustralyalı turist, daha sonra pişman olarak çaldığı elbisenin parasını gönderdi. Pişman olduğunu hırsızlık yaptığı iş yeri sahibine maille belirten turist, 'Evrenden intikam almak için' elbise çaldığını söyledi.

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