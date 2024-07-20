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Polis nereye baksa hap çıktı

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:27
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Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

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